Tunceli'nin Akpazar Belediye Başkanlığı'na görevlendirme

Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar Belediyesi Başkanı HDP'li Orhan Çelebi, terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle görevinden alındı. Mazgirt Kaymakamı Menderes Topçuoğlu, Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

Terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce hakkında 3 yıl 4 ay hapis cezası verilen Akpazar Belediye Başkanı HDP'li Orhan Çelebi, İçişleri Bakanlığı'nca görevinden alındı. Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada Çelebi'nin görevinden geçici olarak uzaklaştırıldığı, yerine Mazgirt Kaymakamı Menderes Topçuoğlu'un Akpazar Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği bildirildi.

HABER: Ferit DEMİR/MAZGİRT (Tunceli),