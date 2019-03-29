Tunceli'nin Başkanını 22 Bin Seçmen Belirleyecek

Kaynak: İHA

Tunceli'de belediye başkanını 76 sandıkta oy kullanacak olan 22 bin 608 seçmen belirleyecek. 294 sandığın kurulacağı kentte toplam 67 bin 213 seçmen oy verme işlemine katılabilecek.Tunceli Belediye Başkanlığı için merkezde kurulacak olan 76 sandıkta 22 bin 608 seçmen oy kullanacak. İlçelerden Çemişgezek'te 11 sandıkta, 2 bin 663, Hozat'ta 15 sandıkta 3 bin 13, Mazgirt'te 6 sandıkta, bin 273, Nazımiye'de 8 sandıkta, bin 278, Ovacık'ta 21 sandıkta 2 bin 535, Pertek'te 20 sandıkta 5 bin 97, Pülümür'de ise 10 sandıkta bin 289 seçmen belediye başkanını belirlemek için sandığa gidebilecek. Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde ise başkanlık için 10 sandıkta bin 622 seçmen oy kullanacak. Merkez ve ilçelere bağlı köylerde ise 117 sandıkta 25 bin 835 seçmen oy kullanabilecek.294 sandığın kurulacağı kentte toplam 67 bin 213 seçmen yer alıyor. - TUNCELİ