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Tunceli'nin Geçitveren köyünde Kovid-19 nedeniyle uygulanan karantina kaldırıldı

Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Geçitveren köyünde 28 Mart'ta başlatılan karantina uygulaması sona erdi.

13.04.2020 16:10 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:10
Tunceli'nin Geçitveren köyünde Kovid-19 nedeniyle uygulanan karantina kaldırıldı
Tunceli 'nin Mazgirt ilçesine bağlı Geçitveren köyünde 28 Mart'ta başlatılan karantina uygulaması sona erdi.
Valilikten yapılan açıklamada, Geçitveren köyüne İstanbul'dan gelen kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine köyün, Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla 28 Mart'ta karantinaya alındığı anımsatıldı.
Karantinanın kaldırıldığı belirtilen açıklamada, "Geçitveren köyümüzde herhangi bir yeni vakanın çıkmaması üzerine uygulanan karantina, Tunceli Mazgirt ilçemiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kararınca 13 Nisan tarihi itibarıyla kaldırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Karantina, Mazgirt, Tunceli, Sağlık
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