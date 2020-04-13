Tunceli'nin Geçitveren köyünde yeni vaka çıkmadı, karantina kaldırıldı

TUNCELİ'nin Mazgirt ilçesine bağlı Geçitveren köyünde başlatılan karantina uygulaması, 15 günlük sürede yeni vaka çıkmaması üzerine sonlandırıldı.Geçitveren köyü, 2 kişinin koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla 28 Mart'ta karantinaya alındı. Giriş ve çıkışların kapalı tutulduğu köyde yapılan testlerde yeni vakaya rastlanmadı. Bunun üzerine köydeki karantina bugün sonlandırıldı.

Kaynak: DHA