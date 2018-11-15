Tunceli'nin İlçelerinde Kar Etkili Oldu... Pülümür'de Okullar Tatil Edildi

15 Kasım 2018 Perşembe 13:23



15 Kasım 2018 Perşembe 13:23

Tunceli'nin ilçelerinde kar etkili oldu... Pülümür'de okullar tatil edildiKar yağışı nedeniyle Pülümür ilçesinde bugünde okullar tatil olurken, ulaşıma kapanan 49 köy yolunun açılması için ekipler çalışmalara başladıBazı vatandaşlar, hayvanlarını kar altında meraya götürdüTUNCELİ - Kar yağışı Tunceli'nin ilçeleri ve yüksek kesimde kalan köylerinde etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle Pülümür ilçesinde bugünde okullar tatil olurken, kapalı 49 köy yolunun açılması için çalışma başlatıldı.Bazı vatandaşlar ise karda hayvanlarını meraya götürdü. Meteorolojinin uyardığı kar yağışı dün akşam üzerinden itibaren Tunceli'de, Pülümür,Nazımiye, Ovacık ve Hozat ilçeleri ve köylerinde etkisini gösterdi. Gece yarısına kadar yağan kar nedeniyle 49 köy yolu ulaşıma kapandı. Dün kar yağışının başlaması ile birlikte okulların bugünde tatil edildiği Pülümür'ün özellikle yüksek noktalarında kar kalınlığı 20 santimetreye kadara ulaştı. Araçlarıyla yola çıkanlar, kar nedeniyle dikkatli seyir etmek zorunda kaldı.Tunceli Valiliği İl Özel İdaresine bağlı ekiplerde geceden itibaren yollarda kar temizleme çalışmasına başladı.Kar kartpostallık görüntüler oluştururken, bazı vatandaşlar hayvanlarını kar üzerinde götürmesi ayrı bir görsellik kattı.Hayvanlarını götüren Şükrü Deli, bu yıl karın 60 gün önce yağdığını, hayvanlarını meraya götürdüğünü söyledi.