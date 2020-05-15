Tunceli'nin maske ihtiyacını valilik karşılıyor

Tunceli Valiliğinin desteğiyle açılan tekstil fabrikasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı üretilen maskeler, vatandaşlara ücretsiz ulaştırılıyor.

15.05.2020 13:33 | Son Güncelleme: 15.05.2020 14:34

Tunceli Valiliğinin desteğiyle açılan tekstil fabrikasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı üretilen maskeler, vatandaşlara ücretsiz ulaştırılıyor.
Vali Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Peri Tekstil Fabrikası'nda ürettiğimiz 200 bin maskeyi hem valilik önündeki stantta hem de hazırladığımız maske dağıtım aracımızla mahalleleri gezerek Vefa Sosyal Destek Gruplarındaki arkadaşlarımız, yöre insanımıza ücretsiz olarak dağıtmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Vali Sonel, vatandaşlara evlerinde kalmaları çağrısında bulundu.

Tunceli’nin maske ihtiyacını valilik karşılıyor

Kaynak: AA

Etiketler: Tunceli, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Tanju Çolak: Fatih Terim’e yakışan, Hasan Şaş’tan sonra kendisinin de istifa etmesidir Haber
Tanju Çolak: Fatih Terim'e yakışan, Hasan Şaş'tan sonra kendisinin de istifa etmesidir
Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Haber
Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi Haber
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi
Koronavirüsle ilgili internet sitesi kuran 17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti Haber
Koronavirüsle ilgili internet sitesi kuran 17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti
Sedat Peker’i tehdit eden Güniz Akkuş gözaltında! Haber
Sedat Peker'i tehdit eden Güniz Akkuş gözaltında!
Beşiktaş’ta koronaya yakalanan 3 futbolcunun Burak Yılmaz, Caner Erkin ve Tyler Boyd olduğu ortaya çıktı Haber
Beşiktaş'ta koronaya yakalanan 3 futbolcunun Burak Yılmaz, Caner Erkin ve Tyler Boyd olduğu ortaya çıktı
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 18’e yükseldi Haber
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 18'e yükseldi
Nenad Bjelica, Fenerbahçe’den 3 milyon euro maaş talep etti Haber
Nenad Bjelica, Fenerbahçe'den 3 milyon euro maaş talep etti
Haberler››Güncel››Tunceli'nin maske ihtiyacını valilik karşılıyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:31: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - Haber 15:31: Öztrak: "Türkiye'de meclisin kapalı olması kabul edilebilir bir husus değildir " - Haber 15:30: Kahta'da, 2 yerleşim yerinde karantina süresi uzadı - Haber 15:30: BAU "Uzaktan Eğitim Raporu"nu açıkladı - Haber 15:29: BAĞCILAR'DA 26 YOLCU TAŞIYAN MİNİBÜS ŞOFÖRÜNE 9 BİN LİRA PARA CEZASI - Haber 14:25: Son dakika: Bedelli askerlikte ilk alım 20 Haziran'da gerçekleşecek, terhisler ise 31 Mayıs'ta başlayacak - Haber 13:44: MHP Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, yasağa rağmen muhtarlarla iftarda buluştu - Haber 12:25: Koronavirüsle ilgili internet sitesi kuran 17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti - Haberler 11:00: Sedat Peker'i tehdit eden Güniz Akkuş gözaltında! - Haber