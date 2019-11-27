Tunceli'nin Ovacık ilçesi beyaza büründü

Kar yağışı sebebiyle üzeri karla kaplanan ağaçlar, araçlar ve evlerKarda zorlukla yürüyen vatandaşlarSokakta yiyecek bulmakta zorlanan köpekler Tunceli
'nin Ovacık
ilçesi beyaza büründüTUNCELİ - Tunceli'nin Ovacık ilçesi, havaların soğumasının ardından yağan karla beyaza büründü. İlçede gece saatlerinde etkili olan sağanak ve soğuk hava, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.Kar yağışı sebebiyle ağaçlar, araçlar ve evlerin çatıları karla kaplandı.Güne karla uyanan vatandaşlar, araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.
Kar yağışının aralıklarla devam ettiği ilçede, sokak hayvanları da yiyecek bulmakta zorlandı.