Tunceli'nin Pertek İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Ruhan...

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Tunceli'nin Pertek ilçesinde, belediye başkanlığını CHP adayı Ruhan Alan kazandı.Kesin olmayan sonuçlara göre, Ruhan Alan 2 bin 339, AK Parti adayı Recai Vural bin 799, BTP adayı Ebru Aydın 28 oy aldı.Alan'ın öz geçmişiAlan, 1985 yılında Muş'un Varto ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Adana'da tamamlayan Alan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Fakültesi Konaklama ve İşletmeciliği bölümünden 2010 yılında mezun oldu. Alan, Çağ Üniversitesi İşletme yönetimi bölümünde yüksek lisans yaptı.