Tunceli-Ovacık karayolunda rafting şampiyonası tedbirleri

Kaynak: DHA

TUNCELİ'deki Munzur Çayı'nda 8-11 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Rafting Şampiyonası nedeniyle Tunceli-Ovacık karayolunda ağır araçlar için kısıtlama tedbirleri alındı.Dünya Rafting Şampiyonası'nın ilk kez düzenleneceği Tunceli'de, etkinlik süresince aksamalar yaşanmaması için alınan tedbirler kapsamında Tunceli-Ovacık karayolunda ağır araçların geçişine kısıtlama getirildi. Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde ilk kez yapılacak olan Dünya Rafting Şampiyonası'nın huzur ve güven içerisinde geçmesinin temini ve şampiyona süresince Tunceli-Ovacık karayolu üzerinde yaşanabilecek aksaklık ve kazaların önüne geçmek amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu uyarınca 6 Haziran 2019 tarihinden 13 Haziran 2019 tarihine kadar sabah 05.00 ile gece 23.59 saatleri arasında Tunceli-Ovacık karayolu kamyon, çekici, TIR gibi ağır vasıtalı araçlara iki yönlü olarak trafiğe kapatılmıştır. Ağır vasıtalı araçların Tunceli-Ovacık karayolunu yukarıda belirtilen tarih ve saatlerin dışında kullanmaları, zaruri durumlarda ise emniyet ve jandarma birimlerimizle irtibata geçilmesi önemle duyurulur" denildi.- Tunceli