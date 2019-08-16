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Tunceli Ovacık'ta boğanın saldırdığı sahibi öldü

Ovacık'ta boğanın saldırdığı sahibi öldüTunceli'nin Ovacık ilçesinde 800 kilo ağırlığındaki boğanın saldırdığı Kahraman Tekin (61), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

16.08.2019 14:49
Tunceli Ovacık'ta boğanın saldırdığı sahibi öldü
Ovacık'ta boğanın saldırdığı sahibi öldü
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 800 kilo ağırlığındaki boğanın saldırdığı Kahraman Tekin (61), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Karayonca köyünde meydana geldi. Kahraman Tekin, 2 yaşındaki boğasını ahırdan bahçeye çıkardığı sırada aniden saldırısına uğradı. Kaçmaya çalışırken yere düşen Tekin, boğanın boynuz darbeleriyle ağır yaralandı. Durumu gören köylülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Ovacık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tekin, durumunun ağır olması nedeniyle Tunceli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kahraman Tekin, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Tekin'in cansız bedeni, otopsi işlemleri için morga götürüldü.
Tunceli Ovacık'ta boğanın saldırdığı sahibi öldü

Tunceli, Ovacık, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

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