Tunceli-Pertek-Elazığ kara yolu inşaatında sona doğru

Tunceli- Elazığ
arasındaki ulaşım süresini 40 dakika azaltacak ve yapımında sona yaklaşılan Tunceli-Pertek-Elazığ kara yolunun 2 ayda tamamlanacağı bildirildi.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Tunceli Valisi Tuncay Sonel, yapımına 2014'te başlanan ve 150 milyon liraya mal olacak Tunceli-Pertek-Elazığ kara yolunun son 4 kilometrelik kesimininde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.
Sonel, tamamlandığında Elazığ-Tunceli arasındaki ulaşım mesafesini 40 dakika azaltacak ve inşaatında sona yaklaşılan yolda çalışan işçilerle sohbet edip karpuz ikram etti.
Açıklamada, görüşlerine yer verilen Vali Sonel, şunları kaydetti:
"Yolun tamamlanmasıyla Tunceli-Pertek ilçesi bağlantılı Elazığ kara yolunda yolculuk yapacak vatandaşlarımız 1 saat 30 dakikalık yolu 50 dakikada katedebilecek. Son 4 kilometresinde yapım çalışmaları devam eden kara yolunu 2 ayda bitirmeyi planlıyoruz. Ayrıca Pertek feribot noktası ile ilçe merkezi arasındaki bağlantılı yolu da inşallah 3 haftada bitecek. Desteklerinden dolayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Mehmet Cahit Turhan
'a şükranlarımızı sunuyoruz."