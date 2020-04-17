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Tunceli polisine siperlik

Tunceli'de Bilim ve Sanat Merkezi tarafından Korona virüsüne karşı üretilen yüz koruyucu siperlik maskeler, İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

17.04.2020 18:26 | Son Güncelleme: 17.04.2020 18:26
Tunceli polisine siperlik
Tunceli 'de Bilim ve Sanat Merkezi tarafından Korona virüsüne karşı üretilen yüz koruyucu siperlik maskeler, İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk'un talimatıyla ülke genelinde olduğu gibi Tunceli'de de İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Bilim ve Sanat Merkezi tarafından siperlik maske üretimine başlandı. Üretilen siperlikler hem sağlıkçılara hemde sahada görev yapanlara ulaştırılmaya başlandı.Bu kapsamda İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, Merkez Müdürü Koray Yıldırım ve Müdür Yardımcısı Hüsniye Aktaşçay tarafından İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ziyaret edilerek 50 adet siperlik maske teslim edildi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Ziya Selçuk, Tunceli, Güncel
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