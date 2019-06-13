13.06.2019 17:02
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TUNCELİ Saksağanın yılan avı kamerada

Saksağanın yılan avı kameradaTunceli'nin Pertek ilçesinde, saksağanın, yol ortasındaki yılanı avladığı anlar, sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Saksağanın yılan avı kamerada
Tunceli'nin Pertek ilçesinde, saksağanın, yol ortasındaki yılanı avladığı anlar, sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.
Tunceli- Pertek yolunda giden sürücü, saksağan ile yılanı yol ortasında görünce aracını durdurdu. Sürücü, cep telefonu kamerasıyla saksağanın, yılanı avladığı anları saniye saniye görüntüledi. Görüntülerde; saksağanın sekerek, yılanı gagasıyla yaralamaya çalıştığı, yılanın da kaçamadığı anlar yer aldı.TUNCELİ Saksağanın yılan avı kamerada
Kaynak: DHA
Pertek, Tunceli, Güncel

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