Tunceli Seçim Sonuçları: 31 Mart Tunceli Yerel Seçim Sonuçları

Tunceli yerel seçim sonuçları, resmi olmayan verilere göre belli oldu. 31 Mart Pazar günü Tunceli'de yerel seçim için kurulan 76 sandığın hepsi tamamen açıldı ve oyların sayımı sona erdi. Tunceli Belediye Başkanlığı yarışında ilk üç sırada TKP'den Fatih Mehmet Maçoğlu, HDP'den Nursat Yeşil ve CHP'den Yusuf Kenan Aydın yer aldı. Peki hangi aday kazandı? Adaylar ne kadar oy aldı? İşte Tunceli yerel seçim sonuçları detayları...

TUNCELİ 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart yerel seçiminde Tunceli Belediye Başkanlığı için; TKP'den Fatih Mehmet Maçoğlu, AK Parti adına Mehmet Abdi Bulut, İYİ Parti adına Ahmet Nalçacıoğlu, HDP'den Nursat Yeşil ve CHP'den Yusuf Kenan Aydın yarıştılar. 22 bin 771 kayıtlı seçmenden Tunceli yerel seçimi için 18. bin 33 oy kullanıldı. Kesin olmayan sonuçlar altında Fatih Mehmet Maçoğlu, Tunceli Belediye Başkanı oldu. Resmi olmayan verilere göre Tunceli yerel seçim sonuçları ve adayların oy dağılımı şöyle;

Fatih Mehmet Maçoğlu TKP 5.779 OY %32,37

Nurşat Yeşil HDP 5.169 OY %28,95

Yusuf Kenan Aydın CHP 3.724 OY %20,86

Gökhan Arasan AK Parti 2.519 OY %14,11

Mücella Saler MHP 541 OY %3,03

TUNCELİ 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 yerel seçim sonuçlarına bakıldığı zaman Tunceli'de seçmenlerin tercihlerinin şu şekilde şekillendiğini görüyoruz:

2014'de yerel seçim sonuçlarına göre; Tunceli Belediye Başkanlığı'nı kazanan BDP'den Mehmet Ali Bul % 42,46 oy oranı ile olmuştu. CHP'den Hızır Bahtiyar Aytaç ise % 30,80 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı. Bağımsız aday Ali Tacar % 13,41 oy oranı ile 3. sırada, AK Parti adayı Erkan Eroğlu % 9,32 oy oranı ile 4. Sırada yer aldı.