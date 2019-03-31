Tunceli Seçim Sonuçları: 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları Son Dakika

Türkiye'nin gözü kulağı 31 Mart yerel seçim sonuçlarında. Bugün Tunceli için sandığa giden vatandaşlar, Tunceli Belediye Başkanı'nı belirlemek için oy kullandılar. Şimdi ise yerel seçim sonuçları merakla bekleniyor. Son yerel seçimde vatandaşların tercihi BDP'den yana olmuştu. Peki, Tunceli seçim sonuçlarına göre hangi aday ne kadar oy aldı? Tunceli'de kim önde? Tunceli seçim sonuçları, yerel seçim sonuçları, adayların oy durumlarını merak ediyorsanız işte detaylar

TUNCELİ 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart yerel seçiminde Tunceli Belediye Başkanlığı için; AK Parti'den Gökhan Arasan, CHP adına Yusuf Kenan Aydın, HDP adına Nurşat Yeşil, TKP adına Fatih Mehmet Maçoğlu, SP adına Dursun Gök, MHP'den Mücella Saler yarışacak. Toplam 9 aday, Tunceli Belediye Başkanlığı yarışında. Seçim yasaklarının kalkması ve sayım sonuçlarının sisteme girilmesi ile birlikte Tunceli yerel seçim sonuçlarını aşağıdaki bağlantıdan anlık ve güncel olarak takip edebilirsiniz.

TUNCELİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

TUNCELİ 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 yerel seçim sonuçlarına bakıldığı zaman Tunceli'de seçmenlerin tercihlerinin şu şekilde şekillendiğini görüyoruz:

2014'de yerel seçim sonuçlarına göre; Tunceli Belediye Başkanlığı'nı kazanan BDP'den Mehmet Ali Bul % 42,46 oy oranı ile olmuştu. CHP'den Hızır Bahtiyar Aytaç ise % 30,80 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı. Bağımsız aday Ali Tacar % 13,41 oy oranı ile 3. sırada, AK Parti adayı Erkan Eroğlu % 9,32 oy oranı ile 4. Sırada yer aldı.

TUNCELİ İLİ İLÇELERE GÖRE YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Tunceli belediyesine bağlı tüm ilçelerin 31 Mart yerel seçimlerdeki sondakika, güncel durumlarını öğrenmek istiyorsanız Tunceli Seçim Sonuçları sayfamızı ziyaret edin.