Tunceli şehitleri son yolculuğuna uğurlandı

Tunceli
kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Ökkeş Ede memleketi Osmaniye
'de Uzman Çavuş Emre Üçkan ise Kütahya
'nın Simav
ilçesine bağlı Yeniköy
'de son yolculuğuna uğurlandı. Tunceli merkeze bağlı Karşılar köyü kırsalında dün akşam saatlerinde bir grup PKK
'lı terörist ile güvenlik güçlerinin çatışmaya girmesinin ardından ağır yaralanan Osmaniyeli Uzman Çavuş Ökkeş Ede (25) kaldırıldığı Tunceli Devlet Hastanesinde şehit oldu. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı Tunceli'de yapılan törenin ardından uçakla Adana
'ya oradan kara yoluyla Osmaniye'ye getirildi. Şehit için ilk olarak, cenazesi Mevlana
Mahallesi'nde eşinin annesiyle oturduğu evinin önüne götürülerek, helallik alındı. Ardından da Asri Mezarlık Cami'nde düzenlenen törenin ardından Garnizon Şehitliği'nde defnedildi. Cenaze törenine, İçişleri Bakan Yardımcı Tayyip Sabri Erdil, Osmaniye Valisi
Ömer Faruk Coşkun
, Adana Jandarma
Bölge Komutanı Tuğgeneral Yusuf Ziyaeddin Cavlak, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara
, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Törende şehidin ablası Esma Özdemir gözyaşı döküp kardeşinin tabutu başındaki fotoğrafını öperken şehidin eşi Ayşe Ede ise gözyaşlarına boğuldu. Anne
ve babasını daha önce kaybeden Şehit Ede'nin 12 Nisan'da nikah kıydığı Eylül
ayında da düğün yapmaya hazırlandığı öğrenildi.
ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ EMRE ÜÇKAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Tunceli kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Emre Üçkan (26), memleketi Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Yeniköy'de son yolculuğuna uğurlandı. Askeri uçak ile Kütahya'ya getirilen şehit Uzman Çavuş Emre Üçkan'ın naaşı, daha sonra Simav ilçesine bağlı Yeniköy'ndeki baba evine götürüldü. Burada helallik alınmasının ardından şehidin naaşı, törenin yapılacağı köy camisine getirildi. Cenaze töreninde gözyaşı döken şehidin babası Mustafa ve annesi İftadiye Üçkan'ı askeri personel ve yakınları teselli etti. Şehidin cenaze törenine, Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından kıldırılırken cenaze törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı
, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı, Kütahya Valisi Ömer Toraman, AK Parti
Kütahya Milletvekili İshak Gazel
, Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Salih Özden
, MHP
Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş
, Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz
, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş
, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim
, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından şehit Emre Üçkan'ın naaşı köy mezarlığında toprağa verildi.
(İbrahim İmat/-Mehmet Emin İncekulak/İHA)
Kaynak: İHAKütahya
, Tunceli
, Güncel