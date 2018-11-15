Tunceli Seyit Rıza ve Arkadaşları Tunceli'de Anıldı

Elazığ
'da 1938 yılında idam edilen Seyit Rıza
ve arkadaşları, Tunceli
'deki anıtına karanfil bırakılıp, mum yakılarak anıldı.
Elazığ'da idam edilen Seyit Rıza ve 7 arkadaşı için Tunceli'de anma töreni düzenlendi. Seyit Rıza'nın ismini taşıyan meydandaki anıt önündeki anmaya HDP
Eş Genel Başkanı Sezai Temelli
, HDP Genel Başkan Yardımcısı ve Tunceli Milletvekili Alican Önlü
, HDP milletvekilleri Dilşad Canbaz ve Kemal Bülbül
ile vatandaşlar katıldı. Alevi dedesinin duasının ardından törene katılanlar, Seyit Rıza'nın anıtına karanfil bırakıp, idam edilenlerin anısına mum yaktı.
Elazığ,Tunceli,Seyit Rıza
15 Kasım 2018 Perşembe 23:04