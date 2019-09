Tunceli teröristlere mezar oldu, kaçmaya çalışanlarda yakalandı

Tunceli'de son 2,5 yıl içerisinde güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla 272 terörist etkisiz hale getirilirken, bölgede süren operasyonlar nedeniyle korkup kaçmaya çalışan 12 terörist ise istihbarat desteğiyle kaçtıkları illerde ya sağ ya da ölü olarak ele geçirildi. Timlerin başarılı operasyonları sonucu bölgede 50 civarında teröristin kaldığı, MKP/HKO ve MLKP'nin tamamen kırsalda bitirildiği, TİKKO'nunda bitmek üzere olduğu öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı ve Valilik koordinesinde Tunceli'de İl Jandarma Komutanlığı tarafından bölücü terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar bölgede aralıksız devam ediyor. Bölgede devam eden operasyonlar kapsamında bu yılın ilk 8 ayında 41 terörist ölü olarak ele geçirildi. Operasyonlara Polis Özel Harekat, silahlı ve silahsız İnsansız Hava Araçlarının da destek vermesiyle teröristlerde başlayan her an etkisiz hale getirilme korkusu kaçışlara da neden oldu. İstihbarat ve İHA desteğiyle sürekli jandarmanın bölgede operasyon halinde olması nedeniyle ölüm korkusu yaşayan 12 terörist ise kaçtıkları illerde ya sağ ya da ölü olarak ele geçti.

TERÖRİST SAYISI 600'DEN 50'YE DÜŞTÜ

Alınan bilgiye göre, 3 yıl öncesine kadar Tunceli'de terör örgütleri PKK, MLKP, TKP, DHKP-C ve TİKKO'lu 600'den fazla teröristtin bölgede bulunduğu ancak yapılan başarılı operasyonlar sonrasında bu rakamın 50'ler civarına kadar düştüğünnün değerlendirildiği öğrenildi.

20017-2018 yıllarında düzenlenen operasyonlarda Tunceli'de 3'ü kırmızı, 5'si turuncu, 1'i mavi, 1'i yeşil 17'side gri listede yer alan 27'si başına 22 milyon 600 bin TL ödül konulan 200 terörist ölü, 31 terörist ise sağ ele geçirilmişti

2019 yılında da taarruz hareketine devam eden güvenlik güçleri, yapılan operasyonlar da aralarında 1,5 milyon ödüllü 2 sözde örgüt sorumlusunun da olduğu 41 terörist etkisiz hale getirdi. 12 terörist ise kaçtıkları şehirde yapılan başarılı operasyonlarla ya sağ yakalandı yada ölü olarak gele geçirildi.

KAÇTILAR, KAÇTIKLARI YERDE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİLER

Tunceli'nün huzur kenti haline gelmesinden büyük mücadeleleri olan güvenlik güçleri,istihbarat ve hava desteği korkusundan bazı teröristler başka şehirlere kaçtı. Timlerin takibi ve istihbaratın desteğiyle kaçan teröristlerden 3'ü Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalında ölü olarak ele geçirildi. Yine Tunceli'den Elazığ üzerinden Malatya'ya doğru kaçan 3 TİKKOL'lu terörist Arapgir ilçesinde yakalandı. Tunceli'den 3 MLKP'li terörist ise İstanbul'a kaçtı. 3 teröristte düzenlenen operasyonla ele geçirilmesiyle, kentte MLKP'li terörist tamamen sıfırlandı. Yine kaçan teröristlerden 2'si Giresun'da, 1'i ise Aydın'da gözaltına alındı.

Öte yandan Tunceli'den kaçıp Giresun'da öldürülen teröristin 600 bin TL ödüllü Turuncu listede aranan Sözde Munzur Cephe Sorumlusu Fikri kod adlı Ahmet Boyraz, İstanbul'da yakalanan terör örgütü MLKP'li teröristler Eylül kod adlı Songül Dilek ile Berfu kod adlı Güneş Akan ile PKK'lı terörist Aras Faraşin Kod adlı Aras Aslan'ın 300 bin TL ödüllü gri listede arandığı öğrenildi.

TUNCELİ'DE, MKP/HKO VE MLKP BİTTİ, TİKKO BİTMEK ÜZERE

Terör örgütü PKK ile birlikte hareket eden bir çok örgütün yer aldığı Tunceli'de, MKP/HKO ve MLKP tamamen bitirildi. Terör örgütü TİKKO'dan ise kırsalda 10-12 civarında teröristin kaldığı ve etkisiz hale getirilmeleri için operasyonların aralıksız sürdüğü öğrenildi. Terör örgütü PKK'dan ise kırsalda 40 civarında teröristin bulunduğu, bunların her an etkisiz hale getirilme korkusu nedeniyle saklandıkları bölgelerden çıkamadıklarının değerlendirildiği edinilen bilgiler arasında yer aldı.

Bu yıl etkisiz hale getirilen ödüllü listedeki teröristler; 1 milyon 500 bin TL ödüllü Mavi listedeki isimler şunlar:

"Sözde Doğu Cephe Sorumlusu 'Serhat' kod adlı Celal Kaya, Sözde Bölge sorumlusu 'Seydo' kod adlı Taylan Kutlar."

600 bin TL ödüllü Turuncu listede yer alan şahıslar şöyle:

"'Siirt' kod adlı Zilan Tek, 'Baran' kod adlı Haydar Gül, 'Hakkı' kod adlı Cihan Çelebi."

300 bin TL ödüllü Gri listede yer alan teröristler şu şekilde:

"'Berfin Ararat' kod adlı Mihriban Durmaz, 'Ferhat' kod adlı Ertan Erol, 'Rızgar' kod adlı Abdulkerim Avras, 'Sidar' kod adlı Mazlum Atar, 'Adnan Piro' kod adlı Mahmut Alınbay, 'Pirdoğan' kod adlı Hıdır Çallı."

Tunceli'den kaçan ve etkisiz hale getirilen ödüllü listede yer alan teröristler de şöyle:

"Turuncu listede aranan Sözde Munzur Cephe Sorumlusu Fikri kod adlı Ahmet Boyraz, Gri listede aranan MLKP'li terörist Eylül kod adlı Songül Dilek, Gri listede aranan MLKP'li terörist Berfu kod adlı Güneş Akan, Gri listede aranan PKK'lı terörist Aras Faraşin Kod adlı Aras Aslan."

(İHA)

Kaynak: İHA