Tunceli Tso'dan 700 Öğrenciye Mont Yardımı

27 Kasım 2018 Salı 16:13



27 Kasım 2018 Salı 16:13

Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), ihtiyaç sahibi 700 öğrenciye mont yardımında bulundu.Tunceli TSO'dan yapılan açıklamada, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) destekleriyle Tunceli merkez ve ilçelerinde eğitim gören ve ihtiyaç sahibi 700 öğrenciye mont yardımında bulunulduğu ifade edildi.Açıklamada, Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeynel Açıkgöz'ün, Tunceli İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Aslanoğlu'nu makamında ziyaret ederek, temin edilen 700 montu teslim ettiği aktarıldı.Açıklamada görüşlerine yer verilen Açıkgöz, şunları kaydetti:"Her yıl düzenli olarak ihtiyaç sahibi ailelere gıda, öğrencilere de giyim yardımında bulunmaya çalışıyoruz. Yaklaşan kış mevsimi öncesi ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin mont ihtiyaçlarını karşılamak istedik. Zor şartlarda öğrenimlerini sürdürmek isteyen öğrencilerimizin kışın üşümemeleri için elimizden geldiğince bizler de bir şeyler yapmak istedik. Temin edilen montlarımız, öğrencilerimize dağıtılmak üzere il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine teslim edildi. Merkez ve ilçelerimiz de toplam 700 öğrencimize mont hediye ettik."İl Milli Eğitim Müdürü Aslanoğlu ise, "Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilerimize mont yardımında bulunulacağı bildirilmişti. İlçe Milli Eğitim müdürleri ve okul müdürü arkadaşlarımız ihtiyaç sahibi öğrencileri tespit ederek bizlere bildirdi. Ülke ekonomisine katkı sunan iş insanlarının bu tür sosyal sorumluluk çalışmalarında yer alması, ihtiyaç sahibi öğrencilerimize destek olmaları bizler için son derece önemli bir durumdur. Tunceli Ticaret ve Sanayi Odasının bu yardımı yaparken aynı zamanda öğrencilerimizin de rencide olmaması için gösterdikleri hassas tutumlarından dolayı kendilerini ayrıca teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.