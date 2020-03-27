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TUNCELİ Uzman Çavuş Güneş ile üniversiteli Gülistan'dan bugün de iz yok

Uzman Çavuş Güneş ile üniversiteli Gülistan'dan bugün de iz yokTUNCELİ'de, 17 Mart günü Munzur Nehri'nde, arama-kurtarma eğitimi sırasında akıntıya kapılıp kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş (36) ile 5 Ocak'tan bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku (21) için yapılan...

27.03.2020 16:31 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:36
Uzman Çavuş Güneş ile üniversiteli Gülistan'dan bugün de iz yok
TUNCELİ'de, 17 Mart günü Munzur Nehri'nde, arama-kurtarma eğitimi sırasında akıntıya kapılıp kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş (36) ile 5 Ocak'tan bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku (21) için yapılan arama çalışmalarında bugün de sonuç alınamadı.
Tunceli İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki JAK timinin, Munzur Nehri'nde 17 Mart'taki eğitimi sırasında bindikleri botun devrilmesi sonucu suya kapılan 3 asker kendi imkanlarıyla sudan çıkarken, Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş kayboldu. Güneş'in bulunması için başlatılan arama çalışmaları 11'inci günde de devam etti. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki Su altı Arama Timi (SAT) ile Ankara, Van ve Diyarbakır Jandarma Komutanlıkları bünyesindeki JAK timleri, Elazığ ve Rize Emniyet Müdürlükleri'ndeki su altı arama kurtarma polisleri ile AFAD ekipleri bu sabah saatlerinden itibaren Munzur Nehri ile suyun döküldüğü Uzunçayır Baraj Gölü'nde arama yaptı. Su altı ve yüzeyinde, 2 robot kameranın da kullanıldığı aramalarda Güneş'e ulaşılamadı.
GÜLİSTAN DOKU'DAN DA İZ YOK
5 Ocak'tan beri kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için de Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki arama çalışmaları devam etti. Baraj gölünün bulanık olması nedeniyle dalgıçlar su altı araması yapamazken, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından getirilen robot kameralarla çalışma yürütüldü. 83'üncü gündeki arama çalışmasında da Gülistan Doku'nun izine rastlanamadı. TUNCELİ Uzman Çavuş Güneş ile üniversiteli Gülistan’dan bugün de iz yok

Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Munzur, Güncel

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TUNCELİ Uzman Çavuş Güneş ile üniversiteli Gülistan'dan bugün de iz yok

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