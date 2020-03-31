Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

TUNCELİ Vali Sonel, sokak sokak gezerek vatandaşları uyardı

Vali Sonel, sokak sokak gezerek vatandaşları uyardıTUNCELİ Valisi Sonel, koronavirüs önlemlerini denetlemek amacıyla sokak sokak gezerek dışarıdaki vatandaşları uyardı, maskesi olmayanlara ise maske dağıttı.

31.03.2020 17:09 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:14
Vali Sonel, sokak sokak gezerek vatandaşları uyardı
TUNCELİ Valisi Sonel, koronavirüs önlemlerini denetlemek amacıyla sokak sokak gezerek dışarıdaki vatandaşları uyardı, maskesi olmayanlara ise maske dağıttı.
Tunceli Valisi Tuncay Sonel, kent genelinde sürdürülen koronavirüs tedbirlerini denetlemek amacıyla cadde ve sokakları gezerek incelemelerde bulundu. Dışarıda gezenleri gören Vali Sonel, evlerine gitmelerini isterken, yan yana yürüyenlere ise sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyarılarda bulundu. Vali Sonel, yolda gördüğü herkesi koronavirüs konusunda uyarırken maske takmayanlara ise maske dağıttı. Vali Sonel, incelemeleri sırasında polis ve zabıta ekipleriyle de görüşerek koronavirüs önlemlerinin uygulanması için çalışmalarını aralıksız sürdürmelerini istedi.
Vali Sonel, kent sakinlerinin koronavüristen korunması için her türlü çabayı gösterdiklerini ifade ederek, özellikle 65 yaş ve üstü ile kronik hastalara sürekli destek olduklarını söyledi. Bu süreci atlatmak için gece-gündüz çalıştıklarını anlatan Vali Sonel, Tunceli Valiliği'nce şu ana kadar 65 yaş ve üstü 958 kişinin evde ziyaret edilerek, ihtiyaçlarının karşıladığını belirtti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
TUNCELİ Vali Sonel, sokak sokak gezerek vatandaşları uyardı

Kaynak: DHA

Etiketler: Tunceli, Güncel

Haberin Videosu :

TUNCELİ Vali Sonel, sokak sokak gezerek vatandaşları uyardı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››TUNCELİ Vali Sonel, sokak sokak gezerek vatandaşları uyardı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi’nden OHAL tartışmalarına yanıt: Travmaya sebep olmamalıyız Haberler
Bilim Kurulu Üyesi'nden OHAL tartışmalarına yanıt: Travmaya sebep olmamalıyız
Trabzon’da 3 mahalle koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı Haberler
Trabzon'da 3 mahalle koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
İngiltere’de korona tablosu endişe verici! Ölü ve vaka sayısı artıyor Haberler
İngiltere'de korona tablosu endişe verici! Ölü ve vaka sayısı artıyor
Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü Haberler
Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü
Salgında en çok görülen malzemenin özelliği: Hastalığı bulaştırmıyor Haberler
Salgında en çok görülen malzemenin özelliği: Hastalığı bulaştırmıyor
Kiğılı’nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu Haberler
Kiğılı'nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu
Türkiye’de virüse karşı karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu Haberler
Türkiye'de virüse karşı karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu
ABD’de koronavirüs kabusu büyüyor! Ölü sayısı 3 bini aştı Haberler
ABD'de koronavirüs kabusu büyüyor! Ölü sayısı 3 bini aştı

Son Dakika Güncel Haberleri

18:16: Hatice teyzeden "Vefa Sosyal Destek Grubu"na teşekkür - Haber 18:16: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la telefonla görüştü - Haber 18:16: Beyaz Saray, Erdoğan ile Trump'ın telefonda, "Suriye ve Libya'da ateşkesin desteklenmesinin... - Haber 18:15: Çaykur Rizespor'dan Milli Dayanışma Kampanyasına destek - Haber 18:15: MSB, şehit ve gazi aileleri ile 65 yaş üzeri vatandaşlara yaşam malzemesi dağıttı - Haber 17:40: Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den OHAL açıklaması: Travmaya sebep olmamalıyız - Haber 17:32: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 1801'e ulaştı - Haber 17:30: Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü - Haber 17:10: Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu - Haber 17:08: İstanbul'da ürküten koronavirüs fotoğrafları! 4 cenaze aracı arka arkaya dizildi - Haber