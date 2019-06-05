TUNCELİ Vali Sonel ve komutanlardan askerlere bayram ziyareti

Vali Sonel ve komutanlardan askerlere bayram ziyareti Tunceli
'de Vali Tuncay Sonel ve komutanlar, Ramazan Bayramı
dolayısıyla askerleri, görev yaptıkları karakol ve güvenlik kulelerinde ziyaret edip, bayramlarını kutladı.
Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Jandarma
Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak ve İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen ile birlikte merkez, Nazimiye
ile Ovacık
ilçelerinde sarp ve dağlık alanlarda terörle mücadele operasyonları yürüten askerleri görev yaptıkları karakollarda ve güvenlik kulelerinde ziyaret edip, bayramlarını kutladı. Vali Sonel, Dereova Jandarma Karakolu'nda nöbet tutan Jandarma Er Kadir Ketenci'nin yanına gidip, cep telefonuyla Afyonkarahisar
'daki ailesini görüntülü aradı. Vali Sonel'in, telefonla görüştürdüğü Kadir Ketenci, 10 aylık oğlu Doğan'ı görünce duygusal anlar yaşadı.
Kaynak: DHA
Güncel