Tunceli Valiliği: "3 terörist etkisiz hale getirilmiştir"

Tunceli
Valiliği, Nazımiye kırsalında eylem hazırlığında olan 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, "Tunceli Nazımiye kırsalında eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma
Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında tespit edilen 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi. Açıklamada, bölgede operasyonun sürdüğü, terörist unsurların bulunup, etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.
(Ercan Topaç/İHA)