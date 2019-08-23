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Tunceli Valiliği: "3 terörist etkisiz hale getirilmiştir"

Tunceli Valiliği, Nazımiye kırsalında eylem hazırlığında olan 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

23.08.2019 18:20 Tunceli Valiliği:
Tunceli Valiliği, Nazımiye kırsalında eylem hazırlığında olan 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, "Tunceli Nazımiye kırsalında eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında tespit edilen 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi. Açıklamada, bölgede operasyonun sürdüğü, terörist unsurların bulunup, etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.
(Ercan Topaç/İHA)

Tunceli Valiliği, Jandarma, Tunceli, Güncel

Kaynak: İHA

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