Haberler » Güncel » Tunceli Valiliği: 'Kayıp Gülistan Doku'yu arama çalışmaları titizlikle sürüyor' - Haber

Tunceli Valiliği: "Kayıp Gülistan Doku'yu arama çalışmaları titizlikle sürüyor"

Tunceli Valiliği, ailesi tarafından kayıp ihbarı verilen üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarının kararlılıkla ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

11.01.2020 14:56 | Son Güncelleme: 11.01.2020 14:56Tunceli Valiliği:
Valiliği, ailesi tarafından kayıp ihbarı verilen üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarının kararlılıkla ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, üniversite öğrencisi Doku'dan 6 gündür alınamadığı belirtildi.
Açıklamada, "5 Ocak'tan itibaren kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarına Uzunçayır Baraj Gölü Dinar Köprüsü civarında AFAD, emniyet, jandarma ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı su altı ekiplerince görüntüleme cihazları ve diğer ekipmanlarıyla aynı kararlılık ve titizlikle devam etmektedir." denildi.
Doku'nun ailesi ve akrabalarının Diyarbakır'dan Tunceli'ye geldiği ve kentte misafir edildiği belirtilen açıklamada, Doku ailesinin arama çalışmaları hakkında sıkça bilgilendirildiği kaydedildi.

Tunceli Valiliği, Tunceli, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:18  Rus savaş gemisi Azov, Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Haber
16:18  Engelliler Konfederasyonu 5. Olağan Genel Kurulu - Haber
16:18  Kavaklılar tirit gecesinde buluştu - Haber
16:18  Karatay'da "Okulumda KANpanya Var" projesi - Haber
16:14  "Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın" projesi - Haber
15:40  Sivas'ta beyaz esaret! Bazı noktalarda kar kalınlığı 2 metreye buldu - Haber
15:30  Pazar günü için plan yapanlar dikkat! İstanbul Valiliği uyardı - Haber
11:06  Kilyos açıklarındaki çarpışmada kaybolan 3 balıkçıdan birinin cansız bedeni sudan çıkarıldı - Haber
08:53  Darbeci yarbay Murat Bolat, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kaçırma planını anlattı - Haber
21:41  Taksici, kadın müşterisini darp edip arabadan attı iddiası - Haber
11.01.2020 16:20:36