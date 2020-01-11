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Tunceli Valiliği: "Kayıp Gülistan Doku'yu arama çalışmaları titizlikle sürüyor"

Tunceli Valiliği, ailesi tarafından kayıp ihbarı verilen üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarının kararlılıkla ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

11.01.2020 16:13 | Son Güncelleme: 11.01.2020 16:14
Valiliği, ailesi tarafından kayıp ihbarı verilen üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarının kararlılıkla ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, üniversite öğrencisi Doku'dan 6 gündür alınamadığı belirtildi.
Açıklamada, "5 Ocak'tan itibaren kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarına Uzunçayır Baraj Gölü Dinar Köprüsü civarında AFAD, emniyet, jandarma ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı su altı ekiplerince görüntüleme cihazları ve diğer ekipmanlarıyla aynı kararlılık ve titizlikle devam etmektedir." denildi.
Doku'nun ailesi ve akrabalarının Diyarbakır'dan Tunceli'ye geldiği ve kentte misafir edildiği belirtilen açıklamada, Doku ailesinin arama çalışmaları hakkında sıkça bilgilendirildiği kaydedildi.
Tunceli Valiliği:

Tunceli Valiliği, Tunceli, Güncel

Kaynak: AA


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