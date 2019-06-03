Tunceli Valiliği'nden Ovacık'taki çatışmaya ilişkin açıklama

Tunceli Valiliği
, Tunceli- Ovacık
kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit olduğunu, 1 askerin de hafif yaralandığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, "Tunceli-Ovacık kırsalında teröristlere yönelik İl Jandarma
Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında teröristlerle çıkan sıcak temasta bir kahraman jandarmamız şehit olmuş ve bir kahraman jandarmamız hafif şekilde yaralanmıştır. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, sevdiklerine ve milletimize başsağlığı dileriz. Bölgede operasyon devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi. - TUNCELİ
Kaynak: İHA
Tunceli Ovacık
, Tunceli Valiliği
, 3. Sayfa