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Tunceli Valiliğinden kayıp üniversiteliye ilişkin açıklama

Tunceli Valiliği, Munzur Üniversitesi Öğrencisi Gülistan Doku'yu ardama çalışmalarına aralıksız devam edildiğini belirtti.

09.01.2020 19:27 | Son Güncelleme: 09.01.2020 19:32Tunceli Valiliğinden kayıp üniversiteliye ilişkin açıklama
Valiliği, Munzur Üniversitesi Öğrencisi Gülistan Doku'yu ardama çalışmalarına aralıksız devam edildiğini belirtti.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "4 gündür alınamayan Munzur Üniversitesi Öğrencimiz Gülistan Doku'yu arama çalışmalarımız; JÖAK, jandarmamız, emniyetimiz, AFAD, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın uzman ekipleriyle devam etmektedir. Kayıp kızımızın Diyarbakır'dan gelen ailesi ve akrabaları da Valiliğimizce öğretmenevimizde misafir edilmektedir" denildi. - TUNCELİ

Munzur Üniversitesi, Tunceli Valiliği, Tunceli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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