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Tunceli Valisi Sonel, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

12.12.2019 13:10 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:16Tunceli Valisi Sonel, AA'nın
Valisi Tuncay Sonel, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Sonel, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği, "", "yaşam" ve "" kategorilerinde yer alan fotoğrafları tek tek inceledi.
Haber kategorisinde "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" başlıklı fotoğrafı seçen Vali Sonel, yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor", spor kategorisinde ise Hüseyin Yıldız'ın " Gölü'nde kış şöleni" başlıklı fotoğraflara oy verdi.
Tuncay Sonel, tüm kategorilerde AA muhabirlerinin çok güzel işler çıkardığını söyledi.
AA muhabirlerinin büyük gayret ve emeklerle haber yaptığını ifade eden Sonel, "Fotoğrafları seçerken zorlandım, çünkü hepsi birbirinden güzel. Anadolu Ajansı muhabirleri hakikaten bu fotoğrafları çekerken kendileri de olayı yaşayarak çekmiş. Hepsi birbirinden değerli ve önemli. Bunların hepsi yıl içinde, hem yurt içi hem de yurt dışında kamuoyunun da yakından takip ettiği çok önemli olaylar." diye konuştu.

Hüseyin Yıldız, Tunceli, Çıldır, Güncel

Kaynak: AA

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