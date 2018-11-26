Tunceli Valisi Sonel'den Bingöl Valisi Ekinci'ye Ziyaret

26 Kasım 2018 Pazartesi 16:24



26 Kasım 2018 Pazartesi 16:24

TUNCELİ Valisi Tuncay Sonel, Bingöl Valiliği'ne atanan Kadir Ekinci'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Vali Sonel, Ekinci ile birlikte, 33 askerin şehit olduğu bölgede yapılan anıtı gezdi.Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek ve Tunceli Emniyet Müdürü Doğu Ateş ile beraber Bingöl Valiliği'ne atanan Kadir Ekinci'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.Bingöl Valiliği şeref defterini imzalamasının ardından Vali Sonel ve beraberindekiler, Bingöl Valisi Kadir Ekinci'nin makamına geçerek bir süre sohbet etti. Valilik makamında basına kapalı devam eden görüşmenin ardından Vali Kadir Ekinci, Vali Sonel ve beraberindekiler, 33 Şehit Anıtı'nı ziyaret etti. Anıtın ziyareti sırasında duygusal anlar yaşandı.- Bingöl