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Tunceli Valisi Sonel, güvenlik güçleri ve vatandaşlarla bayramlaştı

Tunceli Valisi Sonel, güvenlik güçleri ve vatandaşlarla bayramlaştıTUNCELİ - Tunceli Valisi Tuncay Sonel,güvenlik güçleri ve vatandaşlarla bayramlaştı,sürücü ve yolculara şeker ikram edip, trafik kurallarına uymalarını istedi.

10.08.2019 18:34
Tunceli Valisi Sonel, güvenlik güçleri ve vatandaşlarla bayramlaştı
Tunceli Valisi Sonel, güvenlik güçleri ve vatandaşlarla bayramlaştı
TUNCELİ - Tunceli Valisi Tuncay Sonel,güvenlik güçleri ve vatandaşlarla bayramlaştı,sürücü ve yolculara şeker ikram edip, trafik kurallarına uymalarını istedi.
Vali Tuncay Sonel, beraberinde Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş ve İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen ile birlikte Ovacık-Pülümür ve Mazgirt ilçe yolundaki güvenlik noktalarından geçen vatandaşlarla bayramlaştı. Araçlarda bulunan çocuklara hediyeler veren Vali Sonel, şeker ikram edilen sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda da tavsiyede bulundu.
Vali Sonel ve beraberindekiler noktalarda görev yapan güvenlik güçleriyle de bayramlaştı.
Tunceli Valisi Sonel, güvenlik güçleri ve vatandaşlarla bayramlaştı

Jandarma, Tunceli, Genel

Kaynak: İHA

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