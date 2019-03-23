Tunceli Valisi Sonel, Hozat İlçesini Ziyaret Etti

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Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, kentin Hozat ilçesinde çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.Hozat ilçesine giden Sonel, Kaymakamı Hüseyin Çam'ı ziyaret ederek ilçenin genel durumu hakkında bilgiler aldı.Sonel, ardından geçtiği Hozat Adliyesi'nde görevli hakim ve savcılar ile de bir süre sohbet etti.Hozat İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığına da ziyarette bulunan Sonel, polis özel harekat (PÖH) ve jandarma özel harekat (JÖH) timleriyle bir araya geldi.İlçede Mohaç İlkokulu, Ercan Doğan Ortaokulu ile Zübeyde Hanım Anadolu Lisesini ziyaret edip sınıfları tek tek gezen ve öğrencilerle sohbet ederek başarılar dileyen Sonel, Hozat Anaokuluna geçerek minik öğrenciler ile buluştu.Hozat Halk Eğitim Merkezini de gezen Sonel, burada yöresel "Hozat Bebekleri"nin üretildiği "Ho-Be" atölyesine geçerek çalışanlarla sohbet etti.Sonel, esnafını da ziyaret edip hayırlı işler temennisinde bulunarak alış veriş yaptı.Vatandaşların da sorunlarını dinleyen Sonel, Munzur Üniversitesi Hozat Meslek Yüksek Okulunu ziyaret ederek öğrencilerle sohbet ederek sorunlarını dinledi.Sonel, Alevi dedesi Ahmet Yurt'a evinde ziyaretinde yaptığı konuşmada da şunlar söyledi:"Hozat'ta içten, samimi ve misafirperver hemşehrilerimizle bir arada olmak bizleri mutlu etti. Hem vatandaşlarımızla bir araya geldik hem de Hozat'taki kurumlarımızı ziyaret ettik. Alacağımız dönüşler kapsamında kamunun imkanlarını en kısa sürede vatandaşlarımız için seferber edeceğiz. Vatandaşlarımızın rahatı, huzuru ve memnuniyeti bizler için çok önemli. Misafirperverliklerinden dolayı Kaymakamımız Çam nezdinde yöre halkımıza teşekkür ederiz."Sonel, Hozat 51. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığını ziyareti sonrası ilçeden ayrıldı.