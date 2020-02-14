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Tunceli Valisi Sonel kabanını soğukta üşüyen engelli vatandaşa giydirdi

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, bir ziyareti sırasında üzerindeki mont kışlık olmadığı için üşüdüğünü fark ettiği engelli vatandaşa kendi kabanını giydirdi.

14.02.2020 11:02 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:20Tunceli Valisi Sonel kabanını soğukta üşüyen engelli vatandaşa giydirdi
Valisi Tuncay Sonel, bir ziyareti sırasında üzerindeki mont kışlık olmadığı için üşüdüğünü fark ettiği engelli vatandaşa kendi kabanını giydirdi.
Vali Sonel, kentteki ziyaretleri kapsamında Tunceli Cemevi'nde yetkililer ve vatandaşlarla bir araya geldi.
Cemevinin sorunlarını dinleyen Sonel, çıkışta cemevi bahçesinde bulunan ve "Hıdır Onbaşı" olarak tanınan zihinsel engelli Hıdır ile karşılaştı.
Aydın'ın montunun ince olması nedeniyle üşüdüğünü fark eden Vali Sonel, üzerindeki kabanını çıkarıp Aydın'a kendi elleriyle giydirdi.
Sonel üşümemek için şoföründen aracındaki montunu istedi.
Vali Sonel, kabanını armağan ettiği Aydın ve vatandaşlar ile bir süre sohbetinin ardından, buradan ayrıldı.

Tunceli, Aydın, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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