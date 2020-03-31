Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Tunceli Valisi Sonel maske dağıttığı vatandaşlara "Evde Kal" çağrısı yaptı

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde vatandaşlara maske dağıtıp, sokağa çıkanları da evlerine dönmeleri konusunda uyardı.

31.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:38
Tunceli Valisi Sonel maske dağıttığı vatandaşlara
Tunceli Valisi Tuncay Sonel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde vatandaşlara maske dağıtıp, sokağa çıkanları da evlerine dönmeleri konusunda uyardı.
Vali Sonel, Kovid-19 dolayısıyla alınan önlemleri yerinde görmek için kentteki park, sokak ve caddeleri gezdi.
Moğultay Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ne giden Sonel, ihtiyaçları için evden çıkan vatandaşlara maske dağıtarak, sosyal mesafeyi korumaları gerektiğini hatırlattı.
Tuncay Sonel, vatandaşlara evlerinde kalmaları çağrısında bulunup, sokağa çıkanları da evlerine dönmeleri hususunda uyararak, şöyle konuştu:
"Lütfen vatandaşlarımız evlerinde kalsın, sağlıklarına dikkat etsin, kurallara uysun. Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığımızın genelgeleri doğrultusunda alınan tedbirlere uyalım."
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Cumhuriyet Caddesi, Tunceli, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Tunceli Valisi Sonel maske dağıttığı vatandaşlara 'Evde Kal' çağrısı yaptı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu’na canlı yayında Erdoğan’ın startını verdiği kampanya soruldu Haberler
İmamoğlu'na canlı yayında Erdoğan'ın startını verdiği kampanya soruldu
Milyonların beklediği af yasası Meclis’te! 5 suç, kapsam dışı bırakıldı Haberler
Milyonların beklediği af yasası Meclis'te! 5 suç, kapsam dışı bırakıldı
Korona engel olmadı! Tulum giyen çift, maske ve eldiven takarak evlendi Haberler
Korona engel olmadı! Tulum giyen çift, maske ve eldiven takarak evlendi
İmamoğlu ve Yavaş’ın başlattığı kampanyayı Bakanlık durdurdu: İzinsiz yardım toplanamaz Haberler
İmamoğlu ve Yavaş'ın başlattığı kampanyayı Bakanlık durdurdu: İzinsiz yardım toplanamaz
Yaşlı teyze, masumane davranışıyla kendisini büyük riske attı Haberler
Yaşlı teyze, masumane davranışıyla kendisini büyük riske attı
TMSF’den ’Biz bize yeteriz Türkiyem’ kampanyasına 20 milyonluk destek Haberler
TMSF'den "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına 20 milyonluk destek
Savunma Sanayi’den Erdoğan’ın başlattığı kampanyaya 10 milyonluk destek Haberler
Savunma Sanayi'den Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 10 milyonluk destek
Koronadan haberleri yok! ABD, Amişleri broşürle bilgilendirdi Haberler
Koronadan haberleri yok! ABD, Amişleri broşürle bilgilendirdi

Son Dakika Güncel Haberleri

16:32: Vali Ali Yerlikaya'dan yurtlardan tahliye edilen vatandaşlarla ilgili açıklama - Haber 16:31: İzmir peyzaj mimarları odası basın açıklaması - Haber 16:30: Abdurrahim Albayrak'tan iyi haber - Haber 16:30: Benzin ve motorinde beklenen indirim gerçekleşti - Haber 16:30: Pazarcının lahana maskeli korona virüs önlemi gülümsetti - Haber 15:51: İçişleri Bakanlığı, ABB ve İBB'nin yardım kampanyasını genelge ile durdurdu: Belediyeler, valilikten izinsiz yardım toplayamaz - Haber 15:36: Son Dakika: Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 milyon lira bağışta bulundu - Haber 15:26: 83 yaşındaki kadın, kendisini riske atıp maaşını getiren görevliyi alnından öptü - Haber 14:55: Koronavirüse karşı koyan çift, tulum giyip maske ve eldiven takarak evlendi - Haber 14:52: 'Evde Kal' uyarılarının dikkate alınmadığı Sivas'ta cadde ve sokaklar dolup taştı - Haber