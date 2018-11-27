Tunceli Valisi Sonel, Muhtarlarla Buluştu

27 Kasım 2018 Salı 16:46



27 Kasım 2018 Salı 16:46

Tunceli Valsi ve Belediye Başkanvekili Tuncay Sonel, köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, etkinliğe Vali Sonel, Vali Yardımcıları Selçuk Yosunkaya ve Akın Zor, Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Elaldı ve muhtarların katıldığı belirtildi.Etkinlikte muhtarlara hitaben konuşan Vali Sonel, şunları kaydetti:"Göreve geldiğimiz günden itibaren ilçeleri ve köyleri ziyaret ederek sorunlarını, ihtiyaçlarını yerinde görmek ve karşılıklı olarak görüş alışverişinde bulunmak üzere siz kıymetli muhtarlarımızla bir araya geliyoruz. Sizler, mahallelerde ve köylerde karşılaştığınız sorunların tespitini yaparak bizlere iletiyorsunuz. Bu sayede sorunlar en kısa sürede çözüme kavuşmaktadır. İlimiz genelinde 175 proje hayata geçirildi. Yürüttüğümüz çalışmalar sonrasında yüzde 95 oranında içme suyu sorunu çözülmüştür. İnanç merkezlerimiz ve köy okullarımızın köy konağına çevrilmesi ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Belediyemizce alınan finişer (asfalt serme makinesi) ile köylerimizin yolları da asfaltlanacak. Hem valiliğimizin hem de belediyemizin kapıları sizlere her zaman açık. İmkanlarımız ölçüsünde her zaman sizin yanınızdayız."İlde yürütülen çalışmalar hakkında da bilgiler veren Sonel, "Güvenlik güçlerimizin yürüttüğü başarılı operasyonlar sonrasında Tunceli artık huzur kenti. Tunceli'de ilk defa Türkiye Rafting Şampiyonası ve Türkiye Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası düzenlendi. Dünya Rafting Şampiyonası da 2019 yılında burada yapılacak. Bu organizasyonlarla Tunceli'nin turizmi canlandı. Yapmış olduğumuz çalışmalar virane olan yerler yeniden inşa edildi. İstihdam alanında önemli gelişmeler yaşandı. Açtığımız tekstil fabrikaları ile vatandaşlarımız iş ve AŞ sahibi oldu. Tunceli'de ilk kez ihracat başladı. Yatırımcılarımızla görüşmelerimiz devam ediyor. Köylerimizde iş isteyene iş imkanı sunacağız. Tunceli'de yaptığımız çalışmalarda bizlere desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanımıza ve bakanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.Toplantı, köy ve mahalle muhtarlarının sorunlar, talepler ve beklentilerini anlatmasıyla sona erdi.