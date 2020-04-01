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Tunceli ve Erzincan'da 12 bin 512 aileye biner lira destek

Tunceli ve Erzincan'da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) aracılığıyla 12 bin 512 aileye, aile başı bin lira destek verileceği bildirildi.

01.04.2020 11:42 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:42
Tunceli ve Erzincan'da 12 bin 512 aileye biner lira destek
Tunceli ve Erzincan 'da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) aracılığıyla 12 bin 512 aileye, aile başı bin lira destek verileceği bildirildi.
Erzincan Valisi Ali Arslantaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kentte 8 bin 258 aileye, aile başı bin lira ödeme yapılacağını duyurdu.
Arslantaş, yardımların 1-5 Nisan tarihleri arasında, belirlenen ailelerin tamamına ulaştırılacağını bildirdi.
Tunceli Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise SYDV tarafından kent genelinde 4 bin 254 aileye biner lira destek ödemelerine başlandığı belirtildi.
Açıklamada, tüm ödemelerin 5 Nisan'a kadar tamamlanacağı kaydedildi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Erzincan, Tunceli, Güncel
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