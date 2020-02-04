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Tunceli ve Erzincan'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Tunceli ve Erzincan'da devam eden kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

04.02.2020 10:26 | Son Güncelleme: 04.02.2020 10:26Tunceli ve Erzincan'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
ve 'da devam eden kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle birçok köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.
Tek katlı evlerin büyük oranda kara gömüldüğü ve araçların beyaz örtüyle kaplandığı ilçede, vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.
Bazı kesimlerde kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı ilçede, Karayolları 86. Şube Şefliği, Belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri, kar küreme çalışması başlattı.

Erzincan
Erzincan'da da sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.
Vatandaşların kaldırımlarda, sürücülerin de araçlarıyla yollarda ilerlemekte güçlük çektiği ilde, Erzincan Belediyesi ekipleri kar temizleme çalışması yürütüyor.
Kentte vatandaşlar da kendi imkanları ile ev ve iş yerlerinin önünü kardan temizliyor.

Erzincan, Tunceli, Güncel

Kaynak: AA

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