Tunceli Vergi Gelirleri Cari Dönem Tahsilat Oranıyla Türkiye Birincisi Oldu

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Tunceli Defterdarı Tahir Bayındır, "Tunceli, 2018 yılı genel bütçe gelirleri sıralamasında yüzde 91 tahsilat oranıyla Kocaeli'den sonra ikinci, vergi gelirleri cari dönem tahsilat oranında ise yüzde 97,5'lik oranla Türkiye birincisidir." dedi.Defterdar Tahir Bayındır, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) her yıl düzenli olarak vergi gelirlerini açıkladığını söyledi.Gelir İdaresi Başkanlığınca açıklanan sıralamaya göre Tunceli'nin ilk sıralarda yer aldığını belirten Bayındır, "Tunceli, 2018 yılı genel bütçe gelirleri sıralamasında yüzde 91 tahsilat oranıyla Kocaeli'den sonra ikinci, vergi gelirleri cari dönem tahsilat oranında ise yüzde 97,5'lik oranla Türkiye birincisidir." diye konuştu.Bayındır, Tunceli'nin sanayisi bulunmayan küçük şehir olmasına rağmen vatandaşlarında çok yüksek düzeyde vergi bilinci olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:"2017 yılından itibaren sağlanan huzur ortamının artmasıyla ilimizde vergi gelirleri tahakkuku ve tahsilatı da yüzde 27-28 artmıştır. Bu yüksek tahsilat oranının sağlanmasında başta Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez teşkilatımız, Gelir İdaresi merkez teşkilatı, ilimiz Valisi Tuncay Sonel ve diğer kamu kurum amirlerinin katkıları, Defterdarlığımızın fedakar çalışanlarının emekleri üst seviyededir. Ancak şunu belirtmek isterim ki kadirşinas Tunceli halkının da vergi ödemedeki bilinci en üst seviyededir. Tunceli halkına vergi ödeme bilincine katkılarından dolayı teşekkür ederim. Tunceli, inşallah bundan sonraki yıllarda da geçmiş yıllarda olduğu gibi üst seviyelerde olacaktır. "Tunceli'de son yıllarda yakalanan huzur ortamının ekonomik verilere yansıdığını ifade eden Bayındır, "Tunceli'nin 2018 yılında tahakkuk ve tahsilatının yüzde 27 ve yüzde 28 gibi oranlarında artmasında kentin ekonomisinin 2018 yılında geliştiğinin göstergesidir. Huzur ve güven ortamı devam ettiği sürece Tunceli'de ekonomi daha üst seviyeye gelecek, vergi gelirlerimiz hem miktar hem de oransal olarak çok üst seviyeye çıkacaktır. Bu da Tunceli halkı için inşallah ileride güzel günlerin olduğunun göstergesidir." diye konuştu.