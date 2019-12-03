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Tunceli yaşamını 4 engelli çocuğuna adadı

Yaşamını 4 engelli çocuğuna adadıTUNCELİ'de yaşayan Hani Uğurlu (62), hayatını zihinsel engelli, 2'si kız, 4 çocuğuna adadı.

03.12.2019 12:23 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:36
Yaşamını 4 engelli çocuğuna adadı
TUNCELİ'de yaşayan Uğurlu (62), hayatını zihinsel engelli, 2'si kız, 4 çocuğuna adadı. 41 yıldır engelli çocuklarına baktığını belirten Uğurlu, Engelli 1 çocuğumun sağlık güvencesi yok. Sosyal Güvenlik Kurumu borç çıkarmış. Çocuklara tek başıma bakmaktan zorlanıyorum, duyarlı insanlardan yardım bekliyorum dedi.
Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan Hani Uğurlu, doğuştan zihinsel engelli olan çocukları Nuray (41), İlhan (39), Semra (37) ve Hasan'a (28) bakıyor. Eşi Ahmet Uğurlu'nun işçi emeklisi olduğunu söyleyen Uğurlu, 4 engelli çocuğuna bakmakta zorlandığını ifade ederek, yakın zamanda Vali Tuncay Sonel'in, eşiyle birlikte ziyaretlerine gelerek kendilerine yardımcı olduklarını söyledi.
ÇOCUK YAŞTA BABASI TARAFINDAN ZORLA EVLENDİRİLDİ
Küçük yaşta zorla evlendirildiği söyleyen Hani Uğurlu, akraba evliliği nedeniyle çocuklarının engelli dünyaya geldiğini belirterek, Babam beni köyde yaşadığımız dönemde küçük yaşta zorla evlendirdi. Eşim yakın akraba ve toplam 5 çocuk dünyaya getirdim. Bir kızım evli, onda hiç sorun yok. 2 kız ve 2 erkek oğlum engelli doğdu. Buradan çağrıda bulunuyorum gençlere, ben yaşadım, onlar yaşamasın, akraba evliliği yapmasınlar. Ben yıllardır gece gündüz demeden, dışarı çıkmadan 4 çocuğuma bakıyorum dedi.
'ÖMRÜMÜ ÇOCUKLARIMA VERDİM'
Çocuklarını haftada 2 gün rehabilitasyon merkezine götürerek, orada uzmanların eşliğinde bakım yaptıran Uğurlu, geri kalan zamanlarda ise evde onlarla tek başına ilgilendiğini söyledi. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun, oğlu Hasan'a sigorta prim borcu çıkardığını belirten Uğurlu, Sosyal güvence nedeniyle gidip derdimi anlattım. Yüzde 90 engelli çocuk dedim, ama dinlemedi kimse. Oğlum Hasan'ın SGK'da bir sürü borcu var, ben ödeyemem, o kadar gücümüz yok. Lütfen bana bu konuda yardım etsinler yetkililer. Ben bir anneyim yıllardır engelli çocuklarıma bakıyorum. Ömrümü çocuklarıma verdim diye konuştu.
Tunceli yaşamını 4 engelli çocuğuna adadı

Sosyal Güvenlik Kurumu, Hani, Güncel

Kaynak: DHA


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