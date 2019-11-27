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Tunceli'ye mevsimin ilk karı; yollar kapandı, araçlar yolda kaldı

TUNCELİ'nin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü.

27.11.2019 13:19 | Son Güncelleme: 27.11.2019 13:19Tunceli'ye mevsimin ilk karı; yollar kapandı, araçlar yolda kaldı

TUNCELİ'nin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü. Kara hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler yolda mahsur kalırken, çok sayıda köy yolu da ulaşıma kapandı.

Soğuk havaların etkili olmaya başladığı Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı da sürüyor. 'ye de mevsimin ilk karı düşerken, kara hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler yolda mahsur kaldı. Tunceli-  Erzincan karayolundaki Cankurtan, ve Demikapı mevkilerinde mahsur kalan araçların kurtarılması için karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yaptıkları kar temizleme çalışmalarıyla mahsur kalan araçlar kurtarıldı.

3 İLÇEYE BAĞLI BİRÇOK KÖYÜ YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Tunceli'nin yüksek kesimlerde yağan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Pülümür, Hozat ve Ovacık ilçelerine bağlı çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı. Tespit edilen kapanan köy yollarının ulaşıma sağlanması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.



Doğu Anadolu Bölgesi, Tunceli, Hozat, Güncel

Kaynak: DHA

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