Tuncelili 2 Çocuk Annesi, Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz'a Şiir Yazdı

Tunceli
'de yaşayan 2 çocuk annesi ilkokul mezunu Gülcan Hurma, teröristler tarafından şehit edilen Necmettin Yılmaz öğretmenin hatırasına şiir yazıp, okudu. Çemişgezek
ilçesine bağlı Payamdüzü köyünde yaşayan 39 yaşındaki Gülcan Hurma, Şanlıurfa
'dan memleketi Gümüşhane
'ye giderken terör örgütü PKK
'lı teröristler tarafından haince Tunceli'de şehit edilen Necmettin Yılmaz için şiir yazdı.
2 çocuk annesi ve ilkokul mezunu olan Gülcan Hurma, İşkur'un Toplum Yararına Programı kapsamında çalıştığı Payamdüzü köyü ortaokulundaki öğretmenler günü kutlamasında şehit öğretmen Necmettin Yılmaz için yazdığı 6 kıt'alık şiiri okudu.
Kendisinin Payamdüzü köyünde oturduğunu ifade eden Hurma," Bu okulda İşkur görevlisi olarak çalışıyorum. Ayrıca öğrenci velisiyim. Geçtiğimiz yıllarda Necmettin öğretmen Şehit edildiği için çok üzülmüştük. Ben onun için bir şeyler yazmak istedim. Duygularımı kağıda dökmek istedim. Kendimi onun annesinin yerine koymak istedim. Ben buradan Necmettin öğretmenin annesinin babasının ellerinden öpüyorum. Tüm öğretmenlerimizin günü kutlu olsun. Tüm öğretmenlerimizi saygıyla selamlıyorum" dedi.
Gülcan Hurma'nın yazdığı şiir ise şöyle;
"Unutmayacağız Seni Öğretmenim"
Biliyorum seninde hayallerin vardı,
Çiçekler yetiştirecektin yarıda kaldı
Kader seni bizden çok erken aldı,
Unutmayacağız Seni Öğretmenim
Bak çiçeklerin sarardı, soldu,
Kral köpeğin öksüz kaldı
Gümüşhane'yi duman aldı,
Unutmayacağız seni öğretmenim
Haziran ayıydı düştün yollara,
Tozu dumana kattın yeni arabanla,
Sürpriz yapacaktın anne, babana
Unutmayacağız seni öğretmenim
Bomboş kaldı okulda masan Türkiye
büründü seninle yasa
Öğretmenim sen kalplerde yaşa
Unutmayacağız seni öğretmenim
Adı Necmettin soyadı Yılmaz
Bu dünya inan ki kimseye kalmaz
İstiklal Marşımız hiçbir zaman susmaz
Unutmayacağız seni öğretmenim
Annenin babanın başı sağ olsun
Mezarın hep çiçekler ile dolsun
Mekan Cennet, ruhun şad olsun
Unutmayacağız seni öğretmenim." - TUNCELİ
24 Kasım 2018 Cumartesi 11:30