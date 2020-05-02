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Tuncelili hayırsever iş insanından 1500 yardım kolisi

Tuncelili iş insanı Erdal Şaroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkması kısıtlanan ve yardıma muhtaç 1500 vatandaş için temel gıda malzemelerinden oluşan yardım kolisi dağıtacaklarını bildirdi.

Tuncelili hayırsever iş insanından 1500 yardım kolisi
02.05.2020 14:20 | Son Güncelleme: 02.05.2020 14:38
Tuncelili iş insanı Erdal Şaroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkması kısıtlanan ve yardıma muhtaç 1500 vatandaş için temel gıda malzemelerinden oluşan yardım kolisi dağıtacaklarını bildirdi.
Şaroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile mücadelede evlerinden çıkmayarak sorumlu davranan Tuncelililere teşekkür etti.
Tunceli'nin bilinçli birey, bilinçli toplum rol modeliyle bir kere daha ülkeye örnek bir olduğunu gösterdiğini ifade eden Şaroğlu, "Ortaya koyduğunuz kararlı irade bizi bu süreçten en kısa zamanda kurtaracaktır." dedi.
Zor günlerde vatandaşlarla dayanışma için bir çalışma başlattıklarını anlatan Şaroğlu, "Şaroğlu ailesi olarak bu Kovid-19 ile mücadele günlerinde hemşehrilerimize destek olmak amacıyla 1500 yardım kolisi hazırladık. Bu yardımları Tunceli merkez ve 7 ilçede tespit edilecek gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.
Hazırlanan kolilerin 700 ya da 800'ünü ilçelere dağıtılacağını belirten Şaroğlu, geri kalanı da kent merkezi ve köylerinde ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Tunceli, Güncel, Haber

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