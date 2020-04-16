Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Tuncelili iş adamı 62 aileye destek paketi gönderdi

Almanya'da yaşayan Tuncelili adamı, ihtiyaç sahibi 62 aileye, gıda ve temizlik paketi göndererek destekte bulundu.

16.04.2020 12:59 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:59
Tuncelili iş adamı 62 aileye destek paketi gönderdi
Almanya 'da yaşayan Tuncelili adamı, ihtiyaç sahibi 62 aileye, gıda ve temizlik paketi göndererek destekte bulundu.

Almanya'da yaşayan Tuncelili Adamı Turabi Yıldız, Korona virüs salgını nedeniyle merkez ve Pülümür ilçesindeki ihtiyaç sahibi 62 aile için gıda ve temizlik malzemesi yardımında bulundu.Yıldız'ın Tunceli merkezde anlaştığı bir marketten yaptırdığı kolileri teslim alan vatandaşlar teşekkür etti.Yıldız'ın her yıl belirli sayıda üniversite öğrencisine de burs verdiği ve spor kulüpleri ile ihtiyaç sahipleri ailelere de düzenli yardımda bulunduğu belirtildi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Tunceli, Pülümür, Almanya, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
3 kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes, infaz yasasıyla tahliye olacak mı? Haberler
3 kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes, infaz yasasıyla tahliye olacak mı?
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
DSÖ, Türkiye’deki vaka sayısını Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Artış var Haberler
DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Artış var
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Lüks aracının içerisinde kafasına ateş edip canına kıydı Haberler
Lüks aracının içerisinde kafasına ateş edip canına kıydı
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Haberler ›› Güncel ››Tuncelili iş adamı 62 aileye destek paketi gönderdi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:10: Euroleague sekizli finalle tamamlanabilir - Haber 14:10: Yenişehir'de korona virüs önlemleri arttırıldı - Haber 14:10: Hendekli çiftçiler ihtiyaç sahipleri için tarlalara tohum atıyor - Haber 14:10: Bursa'da ucuz balık tüketim kampanyası başladı - Haber 14:10: BM'den İdlib'e 63 tır insani yardım - Haber 13:44: Koronavirüste iyileşenlerin sayısı 520 bini aştı - Haber 13:07: İnfaz yasasıyla 3 kişinin ölümüne neden olan senarist Emrah Serbes'in tahliye olması gündemde - Magazin 13:00: Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var - Haber 11:33: Lüks aracının içinde kafasına ateş eden vatandaş, yaşamına son verdi - Haberler 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor - Ekonomi 09:06: Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti - Ekonomi