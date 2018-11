Tuncelili Öğrenciler "Akustik Piyano" ile Tanıştı (2)

24 Kasım 2018 Cumartesi 15:52



24 Kasım 2018 Cumartesi 15:52

HAYDAR TOPRAKÇI - İstanbul Resitallerince yürütülen "Her Okula Bir Piyano" projesi kapsamında Tunceli 'nin Hozat ilçesindeki bir okula gönderilen akustik piyano, ilçede ilk kez piyano ile tanışan öğrencilerin gözdesi oldu.Proje kapsamında okullara ilk gönderilen ve biri Diyarbakır 'a diğeri Tunceli'ye bağışlanan 2 piyanodan biri olan akustik piyano, ilçedeki Zübeyde Hanım Anadolu Lisesine getirildi.Okulda oluşturulan müzik sınıfında yerini alan ve öğrencilerin eğitimine sunulan akustik duvar piyanosu, öğrencilerin ilgisi ile karşılaştı.Okul müdürü Erdal Akbaba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okul idaresi olarak yakın zamanda okulda ve Hozat ilçesinde müzik alanında bir eksiklik fark edip bir müzik sınıfı açmaya karar verdiklerini söyledi.Amaçlarının öğrencileri bir enstrümanla tanıştırarak müziği sevdirmek ve yetenekli çocukları konservatuvarlara yönlendirmek olduğunu belirten Akbaba, bunun için Milli Eğitim Bakanlığının ödeneğinden faydalanarak içinde çeşitli enstrümanların bulunduğu müzik sınıfı oluşturmaya başladıklarını belirtti.Akbaba, sınıftaki enstrüman çeşitliğini artırmak için çalışmalarına devam ettiklerini vurgulayarak, "Özellikle uluslararası arenada piyanistlerle çalışma yürüten İstanbul Resitalleri ile tesadüfen iletişime geçtik ve bize bir akustik piyano göndereceklerini söylediler. Müzik sınıfını oluşturma aşamasında bu tür bir talebin gelmesi bizim açımızdan büyük şans ve avantaj oldu." diye konuştu.Öğrencilerin piyanoyu kullanmaya başladığını anlatan Akbaba, şunları kaydetti:"Akustik piyanoyu Hozat'a getirmeyi başardık ve şu anda okulumuzdaki öğrencilerin bir çoğu akustik piyanoda müzik öğretmenimiz eşliğinde çalışmalarına başladı. Bundan sonra da bu çalışmaları yürüteceğiz. Temel amacımız bir üst öğrenime özellikle akademiye buradan birkaç öğrenciyi gönderebilmek ve öğrencilerin sonraki hayatlarında müzik kültürünü geliştirmek."Akbaba, piyanonun ilçeye verilmesine katkı sağlayan herkese teşekkür eden Akbaba, "Hozat ilçesi ilk kez akustik piyanoyla tanışmış oldu. İlkler her zaman güzeldir. Bu sadece okulumuz için değil tüm ilçe için bir ilk oldu." dedi.Piyanonun gelmesiyle müzik sınıfına toplumun her kesiminden ilginin artığını ifade eden Akbaba, "Piyano gelip kurulduğundan beri piyano eğitimi için diğer okullarda görevli öğretmen arkadaşlardan, sivil vatandaşlardan talepler aldık ve müzik sınıfımızı elimizden geldiğince herkese, tüm Hozat halkına açık tutmayı düşünüyoruz." diye konuştu.Müzik öğretmeni Tarık Dik de piyanonun getirilmesiyle okulun müzik bölümünün önemli bir enstrümana kavuştuğunu söyledi."Öğrencilerin piyanoya ilgisi artıyor"Piyanonun ilçeye kazandırılması için Akbaba'nın çabasının büyük olduğunu söyleyen Dik, öğrencilerin piyanoya ilgisinin gün geçtikçe arttığına işaret etti.Piyanonun öğrenciler için önemli enstrüman olduğunu belirten Dik, "Akustik piyanonun gelmesiyle öğrencilerin müziği algılama seviyesi daha yükseğe çıkacak. Yani akustik piyanonun ses düzeyinin daha iyi olması, öğrencinin algılama seviyesinin yüksek olmasının yanı sıra fiziksel, beyinsel olarak gelişim sağlaması açısından önemli." dedi.Dik, okulun müzik bölümü ve piyanonun kullanımının öğrencilere her zaman açık olduğunu vurgulayarak, "Akustik piyano genellikle güzel sanatlar lisesinde olabilen, Anadolu ya da meslek liselerinde fazla bulunamayan piyano çeşidi. Bu açıdan öğrencilerimiz de bizler de çok şanslıyız. Öğrencilerimize daha iyi bir eğitim verebileceğiz." ifadelerini kullandı.Dik, piyano eğitiminin öğrencilerinin derslerindeki başarısını da artıracağını ifade ederek, şunları kaydetti:"Piyanoyla beynin iki taraflı da çalıştığı için sayısal kavramlar en üst seviyeye çıkmış olacak ve matematik, geometri gibi öğrencilerin en çok problem yaşadığı dersler ki aslında en eğlenceli dersler artık daha da eğlenceli hale gelecek. Çünkü sayısal zeka gelişince çocuklar derslerine de daha fazla yönelecek. Zaten müzik her alanla ilgili olduğu gibi, matematik, geometri ile de ilgilidir."Hozatlı öğrenciler piyanoya kavuşmaktan memnunOkul öğrencilerinden Zerda Yıldırım (16), küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgi duyduğunu söyledi.Babasının kendisini müziğe yönlendirdiğini belirten Yıldırım, şunları aktardı:"Öğretmenlerimin okulda müzik sınıfı açtıklarını duyunca çok mutlu oldum. Çünkü müziğe olan yatkınlığımı ortaya çıkarabileceğimi düşündüm. Müzik sınıfına geldiğimde bendir, gitar, sazı görünce çok mutlu oldum. Çünkü bunları çaldığım ve çalmayı çok sevdiğim mutlu oldum. Sonra bu piyanonun da geldiğini görünce ayrı bir mutluluk yaşadım."Öğrencilerden İlayda Boztaş da ailesinde pek çok kişinin müzikle uğraştığını belirtti.Kendisinin de müziği çok sevdiğini ve piyanoya ilgi duyduğunu ifade eden Boztaş, "Okulumuza piyano bağışlanması beklediğimiz bir şey değildi. Piyano diğer enstrümanlara bakılınca daha zor alınabilecek enstrüman olduğu için pek ihtimal vermiyorduk. Ama piyano gelince öğrenmeye heveslendik." diye konuştu.