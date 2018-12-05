Tuncelili Öğrenciler Beslenmede Türkiye Birincisi Oldu

Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı
tarafından 2010 yılında imzalanan "Beslenme dostu okullar programı" kapsamında 20 ilin katıldığı sempozyumda Tunceli
'nin Türkiye
birincisi olduğu bildirildi.
Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü
'nden yapılan açıklamaya göre, 29-30 Kasım tarihlerinde Ankara
'da 2. Okul Sağlığı ve Beslenme Dostu Okul Sempozyumu'nun yapıldığı belirtildi.
Adolesanlarda beslenme, fiziksel aktivite ve sağlık teması ile düzenlendiği kaydedilen açıklamada, adolesanlarda beslenmeye bağlı sağlık sorunları ve beslenme tedavisi yaklaşımları, fiziksel aktivitenin önemi, iletişim, sosyal medya kullanımlarında bilimsel aktarımlar gibi konuların ele alındığı ifade edildi.
İki farklı oturum ve sunumların yapıldığı programda, "Beslenme dostu okullar programı" kapsamında oran ve sayılara göre 83 okul ile yüzde yüz başarı gösteren Tunceli, Türkiye birincisi seçildi. Söz
konusu başarıyı elde eden bütün okullara "Beslenme dostu okul sertifikası" verildi.
Öğrencilerin sağlığı için her türlü faaliyetin yapılacağı belirtilen açıklamada, okulların mevcut şartlarının devam ettirilmesi ile bu başarının kalıcı olmasını sağlamanın öncelikli hedef olduğu kaydedildi.
05 Aralık 2018 Çarşamba 13:42