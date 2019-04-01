01 Nisan 2019, 00:49
»»

Tünel Çöktü, Karayolu Araç Trafiğine Kapandı

Tünel çöktü, karayolu araç trafiğine kapandı Artvin'in Hopa ile Kemalpaşa ilçeleri arasında Karadeniz sahil yolu üzerinde bulunan Kopmuş Tüneli'nde göçük yaşandıARTVİN - Artvin'in Hopa ile Kemalpaşa ilçeleri arasında Karadeniz Sahil Yolu üzerinde bulunan Kopmuş Tüneli'nde göçük meydana geldi.

Tünel çöktü, karayolu araç trafiğine kapandı
Artvin'in Hopa ile Kemalpaşa ilçeleri arasında Karadeniz sahil yolu üzerinde bulunan Kopmuş Tüneli'nde göçük yaşandı

ARTVİN - Artvin'in Hopa ile Kemalpaşa ilçeleri arasında Karadeniz Sahil Yolu üzerinde bulunan Kopmuş Tüneli'nde göçük meydana geldi. Tünelin üst tarafı çökmesinin ardından olay yerine ekipler sevk edilirken, karayolu araç trafiğine kapatıldı.
Alınan bilgiye göre, Hopa-Kemalpaşa ilçeleri arasında Karadeniz Sahil Yolu üzerinde bulunan 1300 metre uzunluğundaki Kopmuş Tüneli'nde saat 21.30 sıralarında göçük meydana geldi. Dağdan kopan kaya kütleleri, tünelin çıkış bölümüne yakın, 30 metrelik alanın yıkılmasına neden oldu. Tünelde göçük altında araç olmadığı belirlenirken, tedbir amaçlı olarak uzman köpeklerle bölgede arama yapıldı. AFAD ve Hopa Arama Kurtarma ekipleri bölgede çalışma başlatırken, Artvin Valisi Yılmaz Doruk, göçüğün meydana geldiği tünelde incelemelerde bulunup, yetkililerden bilgi aldı. Karadeniz Sahil Yolu, Kemalpaşa, Hopa, 3. Sayfa
Kaynak: İHA



YORUMLAR