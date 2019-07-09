09.07.2019 15:10
Haberler» Güncel» Haber

Tünel inşaatında çalışan işçi, kazada öldü

Tünel inşaatında çalışan işçi, kazada öldü

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ve Eceabat ilçeleri arasında yapımı devam eden tünel inşaatında, geri manevra yapan aracın altında kalan işçi Metin Durmaz, yaşamını yitirdi.

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ve Eceabat ilçeleri arasında yapımı devam eden tünel inşaatında, geri manevra yapan aracın altında kalan işçi Metin Durmaz, yaşamını yitirdi.
Gelibolu- Eceabat karayolu üzerinde, Pazarlı köyü mevkiindeki tünel inşaatında çalışan Metin Durmaz, geri manevra yapan aracın altında kaldı. Yüklenici firmada çalışan Durmaz, çağırılan ambulansla Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Durmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Hastanede yapılan savcılık incelemesinin ardından Durmaz'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


- Çanakkale
Kaynak: DHA
Çanakkale, Gelibolu, Eceabat, İşçi, Güncel

Son Dakika Haberleri
16:59   Biga Belediyesi'nin yaz kurslarına yoğun ilgi
16:59   Adana Büyükşehir Belediyesi'nde 15 Temmuz ve işten çıkarmalar tartışıldı
16:59   İSTANBUL- PROFESÖRÜN DÜŞÜK NOTTAN ALDIĞI CEZAYI HUKUKÇULAR DEĞERLENDİRDİ
16:59   DHA DIŞ - Almanya'da DİTİB Genel Merkezi'ne yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı
16:58   Türkmenoğlu'ndan Rektör Şevli'ye ziyaret
16:58   Çevre ve Şehircilik Bakanlığında bürokratik süreç azaltıldı
16:57   Erdemli Belediyesi'nden öğrencilere rehberlik hizmeti