13 Kasım 2018, 21:40
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Tünel İnşaatında Çalışan İşçi Tren Altında Kaldı

Tünel İnşaatında Çalışan İşçi Tren Altında Kaldı

BİTLİS'in Güroymak ilçesinde tren yolundaki tünel inşaatında çalışan işçi, trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

BİTLİS'in Güroymak ilçesinde tren yolundaki tünel inşaatında çalışan işçi, trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay bugün saat 15.30 sıralarında Güroymak ilçesine bağlı Güzelli Köyü yakınlarında meydana geldi. Tren yolu üzerinde bulunan kar tünellerin bakım onarımının yapıldığı çalışmalarda tünel içersinde çalışan 21 yaşındaki Semih Kaya, bir anda gelen treni fark etti. Kaya, tünelden kaçarak kurtulmak isterken trenin altında kalarak, feci şekilde can verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - Bitlis Güroymak,Bitlis,İşçi
13 Kasım 2018 Salı 21:40