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Tünel Sanat Galerisi'nde 2 sergi sanatseverlerle buluşacak

Ressam Ayşin Cebeci'nin "Motiften Soyuta" başlıklı resim sergisi ile beş farklı sanatçının hazırladığı "İzlenimler" adlı karma resim sergisi, 3 Ocak'ta ziyarete açılacak.

30.12.2019 20:00 | Son Güncelleme: 30.12.2019 20:00 Tünel Sanat Galerisi'nde 2 sergi sanatseverlerle buluşacak
Ressam Ayşin Cebeci'nin "Motiften Soyuta" başlıklı resim sergisi ile beş farklı sanatçının hazırladığı "İzlenimler" adlı karma resim sergisi, 3 Ocak'ta ziyarete açılacak.
BİLSAK Mehmet Güleryüz atölyesi öğrencilerinden Betül Kunt Kösebay, Nilgün Önal, Nimet Yardımcı, Sena Pekiner ve Serpil Yarıkkaya'nın eserlerinin yer aldığı "İzlenimler" sergisi, Ziraat Bankası Tünel Sanat Galerisi Alt Salonda sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Ana Sanat Dalında "Natürmort Yorumları" başlıklı tezi ile 2010'da yüksek lisansını, 2018'de de yine aynı üniversiteden "Yerel Motif Yorumları" başlıklı tezi ile sanatta yeterliliğini tamamlayan Ayşin Cebeci'nin hazırladığı "Motiften Soyuta" başlıklı resim sergisi de Tünel Sanat Galerisi Üst Salonda yer açılacak÷
Her iki sergi de 17 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek.

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Kaynak: AA

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