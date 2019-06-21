21.06.2019 23:09
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Tünelde duvara çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Tünelde duvara çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde, tünelde sürücüsünün kontrolünden çıkarak duvara çarpan otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde, tünelde sürücüsünün kontrolünden çıkarak duvara çarpan otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 21.00 sıralarında Değirmenağzı Tünelleri'nde meydana geldi. Şaban Tekinbaş (54) yönetimindeki 67 TK 372 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu  duvara çarptı. Takla atan otomobildeki sürücü Şaban Tekinbaş ile Azime Tekinbaş (57) ve Şule Tekinbaş (49) yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan  durumu ağır olan Şule Tekinbaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


- Zonguldak
Kaynak: DHA
Kozlu , Zonguldak , Güncel

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