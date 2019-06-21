21.06.2019 23:21
Haberler » Güncel » Haber

Tünelde feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Tünelde feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Zonguldak'ta otomobilin tünel girişindeki duvara çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Zonguldak 'ta otomobilin tünel girişindeki duvara çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Kaza, saat 20.30 sırlarında Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde Değirmenağzı tünellerinde meydana gelmişti. Şaban Tekinbaş (54) idaresindeki 67 TK 372 plakalı otomobil tünel girişindeki mıcıra kaptırarak direksiyon hakimiyetini kaybederek duvara çarptı. Araçta bulunan araç sürücüsü Şaban Tekinbaş, Azime Tekinbaş (57) ve Şule Tekinbaş (49) yaralandı. Yaralılar çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi. Ağır yaralı olarak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılan Şule Tekinbaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şaban Tekinbaş ve Azime Tekinbaş'ın hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
( Barış Doğan /İHA)
Kaynak: İHA
Kozlu , Zonguldak , Güncel

Son Dakika Haberleri
01:41 "Bu grup siyasi hile yapmaktan korkmamaktadır"
01:38 Viyadükteki bariyerlere çarpan TIR'daki domatesler kafenin üzerine döküldü
01:33 Otomobilin altına giren yılanı, itfaiye çıkardı
01:17 Silivri'de konteyner yangını
01:09 Denizli'de internet dolandırıcılığı operasyonu
01:04 Kazara iki kişiyi vurunca kalp kirizi geçirdi - AFYONKARAHİSAR
00:54 Amasya Genelgesi'nin 100. yılı kutlamaları